Nico Gonzalez, le scuse dopo l’espulsione: “Mi sono lasciato trasportare dalle emozioni” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nico Gonzalez, tramite il proprio account Instagram, si è voluto scusare per l’ingenua espulsione rimediata in Fiorentina-Inter di ieri sera. Di seguito le parole del calciatore argentino della Viola: “Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall’adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Gonzalez (@NicoiGonzalez) Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021), tramite il proprio account Instagram, si è voluto scusare per l’ingenua espulsione rimediata in Fiorentina-Inter di ieri sera. Di seguito le parole del calciatore argentino della Viola: “Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mie dall’adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

