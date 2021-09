New York, per Bolsonaro pizza al trancio fuori dal locale (perché non è vaccinato) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pizza e bibita in piedi, fuori da un locale, per le strade di New York, con i suoi ministri. Il presidente brasiliano di estrema destra, Jair Bolsonaro, è nella Grande Mela per partecipare alla 76a Assemblea generale delle Nazioni Unite e, solo la scorsa settimana, si vantava dicendo che avrebbe ignorato l’obbligo di vaccinazione per i partecipanti, continuando anche a sostenere l’uso di medicinali che in realtà non hanno nessuna efficacia contro la malattia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pizza e bibita in piedi, fuori da un locale, per le strade di New York, con i suoi ministri. Il presidente brasiliano di estrema destra, Jair Bolsonaro, è nella Grande Mela per partecipare alla 76a Assemblea generale delle Nazioni Unite e, solo la scorsa settimana, si vantava dicendo che avrebbe ignorato l’obbligo di vaccinazione per i partecipanti, continuando anche a sostenere l’uso di medicinali che in realtà non hanno nessuna efficacia contro la malattia.

