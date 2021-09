Netflix sperimenta un’offerta “light” di film e serie tv gratis in Africa

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Un piano gratuito e senza pubblicità permetterà di accedere asugli smartphone Android in Kenya. Lo ha annunciato la stessa compagnia, spiegando che al momento dell’iscrizione non saranno richieste informazioni di pagamento. Le uniche azioni che spetteranno ai nuovi utenti saranno la conferma di avere un’età maggiore di 18 anni, un indirizzo email e una password. E il gioco è fatto. La speranza nemmeno tanto celata tra gli uffici di Los Gatos è che, appassionandosi agli episodi di Stranger Things, Bridgerton o The Crown, gli utenti kenyoti decidano più avanti di passare dal piano mobile gratuito a un abbonamento a pagamento. Perché dovrebbero farlo? Il catalogo offerto in versione gratuita sarà solo una selezione dell’intera libreria, pari a circa un quarto di tutti i contenuti. In ogni caso, includerà stagioni complete di ...

... in un sito internet di alto profilo e come se non bastasse tanto di documentariche ...i viaggiatori hanno condotto anche una serie di osservazioni sulle reazioni che il nostro corpo...... 'Dalla sua premiere suin giugno, Manifest si è rivelato molto popolare. Jeff Rake ed il ... Nonostante ciò,un fenomeno simile a quello dei passeggeri. Le persone sul volo si ...Disponibile per smartphone Android, il test riguarderà il Kenya. L'obiettivo della compagnia è crescere nel continente, dove sta investendo anche in produzioni locali ...