Net Insurance | emissione di un prestito obbligazionario da 12 | 5 milioni di euro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Net– compagnia assicurativa quotata su AIM Italia – ha annunciato l’di unper un ammontare complessivo pari a 12,5diriservato a investitori qualificati in Italia e all’estero. Le obbligazioni pagheranno una cedola annuale del 5,10% su base annua e avranno una durata di 10 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente a partire dal quinto anno. Il collocamento ha riscontrato “un forte interesse da parte degli investitori”, registrando una domanda significativamente superiore all’offerta disponibile, sottolinea la società. Banca Finnat ha agito in qualità di Global Coordinator e Arranger dell’operazione. “La nuova, al pari del richiamo del bond emesso nel 2016, ...

