Nella Terra dei fuochi nel 2020 circa 2 mila incendi Roghi tossici aumentati del 30% rispetto al 2019

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Resta alta, da parte della Dia, come si leggerelazione semestrale, l’attenzione verso il territorio delladeicompreso tra le province di Caserta e Napoli (Litorale Domitio, Agro aversano-atellano e Agro acerrano-nolano-vesuviano) un tempo tra le zone più fertili d’Italia “oggi emblema di un estremo degrado ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti”. Il fenomeno è stato oggetto di studio, frutto di un accordo di collaborazione scientifica della durata di 4 anni tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Procura della Repubblica di Napoli Nord a conclusione del quale, nel mese di dicembre, è stato presentato il rapporto finale. L’analisi illustra l’impatto sanitario degli smaltimenti controllati e abusivi di rifiuti compresi quelli pericolosi e delle combustioni incontrollate mettendo in connessione le ...

Advertising

NOprisonersEVER : @dantecorneli @klaatu29 @Lukazzu @paolinab @caterita2008 @donnadimezzo @semplici8 @saturninox @JessRab94943151… - GesAU_it : gesau-it: Un impostore si trova nella Chiesa di Roma… falso Papa 10 Aprile 2012 – Vergine Maria: il tempo per Me… - ZarathustraTV : #vignette #ambiente #pianeta #uomo #femminicidio nella nuova #vignetta di #satira, la striscia di #Zarathustra '… - ClariziaMarika : @mahta_52 @eakyurekitalia Tempo fa lessi una frase di Jacques Cousteau. 'Il mare una volta lanciato il suo incantes… - harryishabit_ : harry nella mia terra non lo dimenticherò mai -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Terra

F1world.it

Smart - workingPa Nessun dipendente pubblico potrà essere in smart - working al 100%. Prima o poi dovrà quindi venire in possesso della certificazione. Inutile quindi pensare di poter ...... diamo il benvenuto a Leonardo DiCaprio nel nostro comitato consultivo enostra famiglia di ... La produzione di carne di manzo coltivata offre l'opportunità di utilizzare larisparmiata per ...Per esplorare Marte restando sulla Terra possono bastare due nuovi strumenti interattivi messi a disposizione dalla NASA e realizzati grazie ai risultati ottenuti dalla missione Mars 2020. La prima es ...Ospite del programma “To Proino” per la tv greca Ant1, il numero tre del mondo è tornato a esternare su vaccini, avversari, padre-coach, pause bagno e… sé stesso ...