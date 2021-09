Nel cantiere del chiostro piccolo di S. Agostino emerge ciclo di dipinti del ‘500 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un ritrovamento importante nel chiostro piccolo del Complesso Monumentale di Sant’Agostino a Bergamo: quel che è emerso nelle sale oggetto di restauro nelle scorse settimane è un ciclo di dipinti del ‘500 e del ‘700. Ad annunciarlo è il Soprintendente archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, l’architetto Luca Rinaldi, in sopralluogo nei giorni scorsi nel cantiere che l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno avviato per completare la ristrutturazione del complesso monumentale, una delle sedi dell’Ateneo di Bergamo. “All’interno delle sale del piano nobile dell’ex Convento agostiniano – spiega l’Architetto Rinaldi – è stato rinvenuto un importante ciclo di dipinti della fine del ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un ritrovamento importante neldel Complesso Monumentale di Sant’a Bergamo: quel che è emerso nelle sale oggetto di restauro nelle scorse settimane è undidele del ‘700. Ad annunciarlo è il Soprintendente archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, l’architetto Luca Rinaldi, in sopralluogo nei giorni scorsi nelche l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno avviato per completare la ristrutturazione del complesso monumentale, una delle sedi dell’Ateneo di Bergamo. “All’interno delle sale del piano nobile dell’ex Convento agostiniano – spiega l’Architetto Rinaldi – è stato rinvenuto un importantedidella fine del ...

