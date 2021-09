Nedved: “Rinnovo Dybala? La trattativa va avanti, siamo fiduciosi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con lo Spezia per fare il punto della situazione sul Rinnovo di Paulo Dybala: Queste le parole del dirigente ceco sulla Joya: “siamo contenti di quello che sta facendo, ottime prestazioni, da leader. Rinnovo? Per la firma le trattative proseguono, in questo periodo però si gioca tanto, dobbiamo trovare il momento giusto per chiudere il discorso. Stiamo trattando, ci manca ancora qualcosina ma siamo fiduciosi”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pavel, vice presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con lo Spezia per fare il punto della situazione suldi Paulo: Queste le parole del dirigente ceco sulla Joya: “contenti di quello che sta facendo, ottime prestazioni, da leader.? Per la firma le trattative proseguono, in questo periodo però si gioca tanto, dobbiamo trovare il momento giusto per chiudere il discorso. Stiamo trattando, ci manca ancora qualcosina ma”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Juve, #Nedved: 'Rinnovo #Dybala? Manca ancora qualcosa, bisogna trovare il momento giusto per trattare' - zazoomblog : Juventus Nedved: «Prestazioni positive delusi solo per i punti. Sul rinnovo di Dybala…» - #Juventus #Nedved: #«Pres… - gilnar76 : Rinnovo Dybala, Nedved ammette: «Ci manca qualcosa». Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - MartiWolfLove : RT @marco_rogerio_: #Nedved: 'siamo contenti come sta andando con Paulo. Sta giocando bene, da leader. La trattativa per il rinnovo sta pro… - sportli26181512 : #Nedved: «Il rinnovo di #Dybala? Ci siamo»: Nel pre partita a Dazn il vice presidente della #Juventus ha parlato de… -