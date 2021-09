Nedved: "Il rinnovo di Dybala? Ci siamo" (Di mercoledì 22 settembre 2021) INVIATO A LA SPEZIA - Il rinnovo del contratto di Paulo Dybala è a un passo e al massimo durante la prossima sosta per le nazionali, quando ci sarà tempo per incontrarsi e definire gli ultimi dettagli,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) INVIATO A LA SPEZIA - Ildel contratto di Pauloè a un passo e al massimo durante la prossima sosta per le nazionali, quando ci sarà tempo per incontrarsi e definire gli ultimi dettagli,...

Advertising

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Juve, #Nedved: 'Rinnovo #Dybala? Manca ancora qualcosa, bisogna trovare il momento giusto per trattare' - zazoomblog : Juventus Nedved: «Prestazioni positive delusi solo per i punti. Sul rinnovo di Dybala…» - #Juventus #Nedved: #«Pres… - gilnar76 : Rinnovo Dybala, Nedved ammette: «Ci manca qualcosa». Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - MartiWolfLove : RT @marco_rogerio_: #Nedved: 'siamo contenti come sta andando con Paulo. Sta giocando bene, da leader. La trattativa per il rinnovo sta pro… - sportli26181512 : #Nedved: «Il rinnovo di #Dybala? Ci siamo»: Nel pre partita a Dazn il vice presidente della #Juventus ha parlato de… -