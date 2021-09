NaturaSì paga i tamponi ai dipendenti, Burioni rosica: “Boicottiamoli” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set — tamponi gratis per tutto il personale che ha deciso di non vaccinarsi contro il coronavirus: la decisione della catena di supermercati bio NaturaSì ha provocato un vero e proprio terremoto mediatico e causato la gastrite agli strenui sostenitori del green pass come misura coercitiva al vaccino: tra questi Roberto Burioni, che ha emesso la sua fatwa contro l’azienda invitando a boicottarla. «Se una catena di supermercati liscia il pelo ai no vax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con me NaturaSì ha chiuso», scrive piccato su Twitter. Se una catena di supermercati liscia il pelo ai novax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con me NaturaSì ha chiuso. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set —gratis per tutto il personale che ha deciso di non vaccinarsi contro il coronavirus: la decisione della catena di supermercati bioha provocato un vero e proprio terremoto mediatico e causato la gastrite agli strenui sostenitori del green pass come misura coercitiva al vaccino: tra questi Roberto, che ha emesso la sua fatwa contro l’azienda invitando a boicottarla. «Se una catena di supermercati liscia il pelo ai no vax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con meha chiuso», scrive piccato su Twitter. Se una catena di supermercati liscia il pelo ai novax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con meha chiuso. ...

Ultime Notizie dalla rete : NaturaSì paga NaturaSì paga i tamponi ai dipendenti non vaccinati, scoppia il caso NaturaSì ha deciso di pagare i tamponi ai dipendenti senza Green pass. L'azienda del bio NaturaSì pagherà i tamponi ai propri dipendenti che non hanno il Green pass e quindi, secondo le nuove regole, non potrebbero lavorare. Una decisione presa, a sentire la stessa azienda, per 'difendere ...

Cresce il fronte delle aziende anti Green Pass. La scelta di NaturaSì: "Paghiamo noi i tamponi ai non vaccinati" ... si fa largo tra le tante posizioni quella del presidente del gruppo NaturaSì, catena di ... i test antigenici o molecolari alternativi al vaccino li paga l'azienda.

