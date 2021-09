Napoli, Spalletti ha le sue tre C come il caffè: ecco chi sono (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Napoli come il caffè di Napoli, con le famose tre C che in questo caso vengono applicate alla formazione di Luciano Spalletti. Corriere del Mezzogiorno fa questo parallelo dal famoso modo di assaggiare il caffè napoletano con la la squadra del Napoli. Secondo quanto scrive il quotidiano nel caso del Napoli le tre C del Napoli sono: Capitan Insigne, il Comandante Koulibaly ed il Centravanti Osimhen. ecco quanto viene scritto: “Il comandante della squadra dal punto di vista della personalità e dello spessore”, la definizione che mister Luciano Spalletti ha dedicato a Koulibaly in una delle sue tante conferenza stampa di questo inizio di stagione. L’ex Genk, oltre al lavoro da consueto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilildi, con le famose tre C che in questo caso vengono applicate alla formazione di Luciano. Corriere del Mezzogiorno fa questo parallelo dal famoso modo di assaggiare ilnapoletano con la la squadra del. Secondo quanto scrive il quotidiano nel caso delle tre C del: Capitan Insigne, il Comandante Koulibaly ed il Centravanti Osimhen.quanto viene scritto: “Il comandante della squadra dal punto di vista della personalità e dello spessore”, la definizione che mister Lucianoha dedicato a Koulibaly in una delle sue tante conferenza stampa di questo inizio di stagione. L’ex Genk, oltre al lavoro da consueto ...

