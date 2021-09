Napoli | l’infermeria si svuota | Spalletti ha quasi tutti a disposizione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani a Marassi per la quinta giornata di Serie A (ore 18.30). Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. Successivamente possesso palla e partitina a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Sarà il confronto numero 109 tra Sampdoria ein Serie A. E’ la 55esima edizione in casa blucerchiata. Questo il bilancio dei 54 precedenti a Genova: 21 successi Samp, 17 pareggi, 16 vittorie. Ultima vittoria delin casa della Sampdoria in Serie A: 11 aprile 2021 – Sampdoria v0-2 Ultimo pareggio del ...