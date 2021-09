Napoli, la manutenzione di 14 fontane storiche affidata alla Abc fino a dicembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Abc, azienda speciale Acqua Bene Comune di Napoli, sigla un nuovo accordo con il Comune di Napoli per la manutenzione di 14 fontane monumentali fino a dicembre 2021. Le 14 fontane che saranno gestite e manutenute da Abc sono le seguenti: Fontana Santa Lucia, Fontana tazza di porfido, Fontana ratto d’Europa, Fontana della selleria, Fontana del carciofo, Fontana della sirena, Fontana del Nettuno, Fontana del Tritone, Fontana spina corona, Fontana della scapigliata, Fontana Filippo regnante, Fontana Cariati. “Abc vuole contribuire attivamente al decoro urbano della cittò prendendosi cura di 14 splendide fontane monumentali del Comune di Napoli – dichiara Alessandra Sardu, presidente Abc- Si tratta di un patrimonio storico prezioso di cui ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Abc, azienda speciale Acqua Bene Comune di, sigla un nuovo accordo con il Comune diper ladi 14monumentali2021. Le 14che saranno gestite e manutenute da Abc sono le seguenti: Fontana Santa Lucia, Fontana tazza di porfido, Fontana ratto d’Europa, Fontana della selleria, Fontana del carciofo, Fontana della sirena, Fontana del Nettuno, Fontana del Tritone, Fontana spina corona, Fontana della scapigliata, Fontana Filippo regnante, Fontana Cariati. “Abc vuole contribuire attivamente al decoro urbano della cittò prendendosi cura di 14 splendidemonumentali del Comune di– dichiara Alessandra Sardu, presidente Abc- Si tratta di un patrimonio storico prezioso di cui ...

