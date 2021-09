Napoli, in migliaia ai funerali di Samuele. il vescovo: «Solo tu avresti diritto di parola» – Il video (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Tu Solo Samuele avresti in questo giorno diritto di parola». Con queste parole l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha celebrato i funerali del piccolo Samuele, il bambino di soli tre anni morto la settimana scorsa dopo essere precipitato dal terzo piano di un antico edificio di via Foria, a Napoli. Alle esequie nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci hanno partecipato migliaia di persone: in tante hanno indossato una maglietta bianca con la foto del bimbo e la scritta «Sei un angelo speciale». Per la morte di Samuele, il 17 settembre scorso, è stato arrestato Mariano Cannio, un uomo di 38 anni, collaboratore domestico della famiglia della vittima. «Mi sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Tuin questo giornodi». Con queste parole l’arcidi, don Mimmo Battaglia, ha celebrato idel piccolo, il bambino di soli tre anni morto la settimana scorsa dopo essere precipitato dal terzo piano di un antico edificio di via Foria, a. Alle esequie nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci hanno partecipatodi persone: in tante hanno indossato una maglietta bianca con la foto del bimbo e la scritta «Sei un angelo speciale». Per la morte di, il 17 settembre scorso, è stato arrestato Mariano Cannio, un uomo di 38 anni, collaboratore domestico della famiglia della vittima. «Mi sono ...

