Napoli fabbrica del gol: il segreto degli azzurri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ultime notizie calcio Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono una fabbrica del gol. Una macchina che ha mandato in rete 9 giocatori. Corriere dello Sport sottolinea questo dato importante e fondamentale per la squadra partenopea, che fino ad ora ha trovato il contributo di tanti giocatori per andare in rete. Non può essere solo un caso quando i gol vengono segnati da così tanti calciatori diversi, vuol dire che il gioco è corale e che tutti sono all'interno della manovra. Anche perché le reti sono state tutte o quasi costruite con una manovra collettiva. I gol di Udinese-Napoli Basta guardare le reti segnate contro l'Udinese per ritrovare la fabbrica da gol marcata Napoli. Mario Rui che spennella per Insigne, il capitano che disegna un pallonetto e Osimhen che da rapinatore mette ...

