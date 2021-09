Napoli: Confcommercio ha incontrato i candidati sindaco Manfredi e Maresca (Di mercoledì 22 settembre 2021) Confcommercio Napoli ha incontrato i candidati sindaco Gaetano Manfredi e Catello Maresca: riorganizzare la PA, i distretti commerciali, il rilancio del porto, la mobilità, il ruolo del sindaco nella pandemia e il rispetto della legalità al centro dei confronti. “Fermare il declino: le priorità e le proposte delle imprese per il rilancio della città di Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 settembre 2021)haGaetanoe Catello: riorganizzare la PA, i distretti commerciali, il rilancio del porto, la mobilità, il ruolo delnella pandemia e il rispetto della legalità al centro dei confronti. “Fermare il declino: le priorità e le proposte delle imprese per il rilancio della città di

Advertising

ConBassolino : RT @iISud24: Confcommercio incontra i candidati, Bassolino: «Il patto per Napoli si sigla con il nuovo governo» #15settembre #Napoli #Poli… - iISud24 : Confcommercio incontra i candidati, Bassolino: «Il patto per Napoli si sigla con il nuovo governo» #15settembre… - lightmoon972 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Pane, aumenta il prezzo in Campania - corrmezzogiorno : #Napoli Pane, aumenta il prezzo in Campania -