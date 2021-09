Mourinho: “Vina non ci sarà. Calafiori? Ha qualità ma ha bisogno di tempo. Domani giocheranno Cristante e Veretout” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico della Roma Josè Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese, ha fatto il punto della situazione sulla formazione di Domani: “Vina non ci sarà. Calafiori è valido, ha qualità e ha bisogno di tempo. Ha 19 anni e ha poche partite di Serie A sulle spalle. Magari gli altri allenatori delle squadre più forti in Italia direbbero di no, perché hanno 2 giocatori esperti per ogni ruolo. Con il Verona Calafiori ha fatto una partita timida ma equilibrata. Cristante e Veretout? Ci sono squadre che possono pensare a cambiare qualche giocatore, per noi è più difficile, soprattutto in alcune posizioni del campo. Di solito non dico chi gioca e chi non gioca, ma posso ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico della Roma Josè, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese, ha fatto il punto della situazione sulla formazione di: “non ciè valido, hae hadi. Ha 19 anni e ha poche partite di Serie A sulle spalle. Magari gli altri allenatori delle squadre più forti in Italia direbbero di no, perché hanno 2 giocatori esperti per ogni ruolo. Con il Veronaha fatto una partita timida ma equilibrata.? Ci sono squadre che possono pensare a cambiare qualche giocatore, per noi è più difficile, soprattutto in alcune posizioni del campo. Di solito non dico chi gioca e chi non gioca, ma posso ...

Advertising

TuttoASRoma : LIVE TRIGORIA Mourinho: “È troppo facile entrare nella dinamica dell’euforia, io non ci entro. Siamo solo candidati… - sportli26181512 : Mourinho: 'Lasciate tranquilla la Roma, la strada è lunga': Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sf… - teladoiotokyo : Mourinho in conferenza stampa: Serve equilibrio, dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione non in depression… - FabPluto : Mourinho: “Abbiamo perso solo una partita, lasciateci tranquilli. Vina è out” (VIDEO) - - LAROMA24 : #Mourinho verso #RomaUdinese ???'Trasformare la tristezza in motivazione' ???'In 3 mesi non si può migliorare una sq… -