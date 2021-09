Mourinho: "L'Udinese ha perso male con il Napoli. Gli azzurri sono una grande squadra!" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in merito match di domani sera contro l'Udinese, reduce dalla batosta in casa contro il Napoli. L'allenatore portoghese ha citato anche la squadra di mister Spalletti in merito al grande avvio di stagione: "L'Udinese ha una buona organizzazione di gioco, ha perso contro una grande squadra come il Napoli. Hanno una grande stabilità e ci sono giocatori di qualità e creatività". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Josè, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in merito match di domani sera contro l', reduce dalla batosta in casa contro il. L'allenatore portoghese ha citato anche la squadra di mister Spalletti in merito alavvio di stagione: "L'ha una buona organizzazione di gioco, hacontro unasquadra come il. Hanno unastabilità e cigiocatori di qualità e creatività".

