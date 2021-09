Morto Willie Garson, l’indimenticabile Stanford di «Sex and the City» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Willie Garson, indimenticabile interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City è morto a 57 anni. L’annuncio è arrivato dal figlio Nathen Garson: «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto», ha fatto sapere via Instagram, «Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Willie Garson, indimenticabile interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City è morto a 57 anni. L’annuncio è arrivato dal figlio Nathen Garson: «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto», ha fatto sapere via Instagram, «Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto».

Advertising

FrancoScarsell2 : Se ne e’andato con la sua verve ironica.A 57 anni e’morto Willie Garson, amatissimo caratterista, celebre soprattut… - foddipop : è morto Willie Garson non ci posso credere - VtladybirdR : RT @Corriere: È morto Willie Garson, era Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie in «Sex and the City» - eri_t_musica : RT @Corriere: È morto Willie Garson, era Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie in «Sex and the City» - angiuoniluigi : RT @Corriere: È morto Willie Garson, era Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie in «Sex and the... -