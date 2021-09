Morto Willie Garson, il miglior amico di Carrie in "Sex and the City" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se n'è andato all'età di 57 anni Willie Garson, era stato uno dei protagonisti di "Sex and The City", ma anche di molti altri telefilm. A darne notizia il figlio adottivo Nathen con un commovente post Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se n'è andato all'età di 57 anni, era stato uno dei protagonisti di "Sex and The", ma anche di molti altri telefilm. A darne notizia il figlio adottivo Nathen con un commovente post

