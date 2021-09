Morti due cavalli al Palio di Fucecchio: chiesto al sindaco di sospendere la manifestazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due cavalli sono Morti dopo essersi scontrati stamani, 22 settembre 2021, durante le prove del Palio di Fucecchio. E' stato deciso di abbattere anche il cavallo rimasto ferito mentre l'altro animale era morto subito. La decisione di procedere all'eutanasia è stata comunicata nel tardo pomeriggio dagli stessi organizzatori del Palio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Duesonodopo essersi scontrati stamani, 22 settembre 2021, durante le prove deldi. E' stato deciso di abbattere anche il cavallo rimasto ferito mentre l'altro animale era morto subito. La decisione di procedere all'eutanasia è stata comunicata nel tardo pomeriggio dagli stessi organizzatori delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

_Nico_Piro_ : #Update a Jalalabad la giostra della morte non smette di girare. Terzo giorno consecutivo di attacchi dell'ISKP 3… - Corriere : Tre casi di suicidio tra ragazzini nel primo giorno di scuola: morti due 15enni, una 12... - ilriformista : Due morti e un bambino nato in cella: è possibile che fatti così gravi non siano considerati uno scandalo? (di… - FirenzePost : Morti due cavalli al Palio di Fucecchio: chiesto al sindaco di sospendere la manifestazione - giocarmon : ... Al piano terra c'era la camera sepolcrale sulle cui pareti c'erano nicchie contenenti le ceneri dei morti. Di… -