Monza, l'ex Brocchi nuovo tecnico del Vicenza: ecco quando affronterà i brianzoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cinque sconfitte in altrettante partite non hanno lasciato scampo a Mimmo Di Carlo , che del Vicenza rimane bandiera ma non è più allenatore. La società del patron Rosso ha ufficializzato nella ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cinque sconfitte in altrettante partite non hanno lasciato scampo a Mimmo Di Carlo , che delrimane bandiera ma non è più allenatore. La società del patron Rosso ha ufficializzato nella ...

tuttomonza : #Brocchi ha una nuova squadra e sarà avversario del #Monza ...! #Vicenza #SerieB - pojarolo : RT @ilvicentweet: La carriera di Brocchi: 1) fallito al Milan 2) fallito al Brescia 3) Sale con una squadra ignobilmente fuori categoria i… - GiacomoDavino : @SkySport Ma brocchi è quello che non è stato capace di portare il Monza in serie a con una squadra attrezzatissima? - ilvicentweet : La carriera di Brocchi: 1) fallito al Milan 2) fallito al Brescia 3) Sale con una squadra ignobilmente fuori categ… - cheppallee : Brocchi non è riuscito a vincere qualcosa con il Monza che aveva una signor squadra, figuriamoci a Vicenza -