Montuori | segnale ripresa con investimenti aziende in nuovi uffici

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “In questi giorni è stata completata la procedura amministrativa che dà il via al recupero di un importante edificio perin via Boncompagni (oltre 20.000 mq di Rigenerazione Urbana) progettata da MAD architects per un importante gruppo distraniero. Da tempo molte società italiane ed estere hanno deciso di investire nella Capitale e realizzare a Roma i loro, dotandoli in molti casi di innovativi servizi, approfondendo la connessione tra nuove modalità lavorative e rigenerazione di edifici ormai obsoleti.” “In questo momento sono in corso di realizzazione e/o alle fasi finali della progettazione oltre 340.000 mq die servizi volendo annoverare nel calcolo solo gli interventi con oltre 10.000 mq di superfici (per dare un parametro di confronto City Life a Milano ha una dimensione ...