Monopattini elettrici: pronta proposta nuova legge Regione Toscana (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo scopo è quello di giungere alle migliori condizioni di sicurezza stradale per la cosiddetta mobilità debole e per rafforzare la prevenzione sanitaria con misure precauzionali a tutela dei pedoni e dei conducenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo scopo è quello di giungere alle migliori condizioni di sicurezza stradale per la cosiddetta mobilità debole e per rafforzare la prevenzione sanitaria con misure precauzionali a tutela dei pedoni e dei conducenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Non è certamente colpa dei monopattini elettrici, né di chi li produce, li vende o li noleggia. È colpa di chi li u… - Dome689 : RT @ilfattoblog: MONOPATTINI ELETTRICI - Obblighi, limitazioni e relative sanzioni già esistono e non sembra necessario aggiungerne altri..… - FirenzePost : Monopattini elettrici: pronta proposta nuova legge Regione Toscana - muoversintoscan : RT @CRToscana: Monopattini elettrici: una legge per la sicurezza. Con l’illustrazione del testo messo a punto dalla Giunta regionale, la co… - CRToscana : Monopattini elettrici: una legge per la sicurezza. Con l’illustrazione del testo messo a punto dalla Giunta regiona… -