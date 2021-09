Mondiali di ciclismo | Italia bronzo nella crono staffetta mista

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’in linea aidiche sono in corso sulle strade delle Fiandre, in Belgio. Il sestetto azzurro è stato battuto nell’ordine dalla Germania...

Un'altra grande prova della nazionale italiana trascinata da Filippo Ganna aidisu strada che sono in corso di svolgimento in Belgio. Nel mixed team relay, la prova a staffetta mista, il terzetto composto da Ganna, Edoardo Affini e Matteo Sobrero aveva chiuso ...Terzo posto per il sestetto azzurro nella Mixed Relay deidelle Fiandre. Titolo alla Germania (con Tony Martin che lascia ilin trionfo), Olanda al secondo posto. Svizzera battuta per soli 5 centesimi da Ganna&C. È di bronzo la staffetta ...Un'altra grande prova della nazionale italiana trascinata da Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo su strada che sono in corso di svolgimento in ...A precedere il sestetto azzurro guidato da Ganna, quello tedesco, medaglia d'oro, e quello olandese, medaglia d'argento ...