Monaco vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Monaco ospita il Saint-Etienne nella partita di Ligue 1 di oggi, mercoledì 22 settembre, con gli ospiti che cercano di uscire dalla zona retrocessione quando si recano allo Stade Louis II. Anche se questo potrebbe essere stato un compito arduo in passato, i padroni di casa hanno faticato a volte durante questa campagna. Il calcio di inizio di Monaco vs Saint-Etienne è previsto alle 19. Prepartita Monaco vs Saint-Etienne: a che punto sono le due squadre? Monaco Il Monaco ha faticato a destreggiarsi tra impegni nazionali ed europei sin dalla prima settimana della stagione e si trova solo un punto sopra la zona retrocessione al 14° posto. Gli uomini di Nico Kovac sono stati eliminati dal turno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilospita ilnella partita di Ligue 1 di oggi, mercoledì 22 settembre, con gli ospiti che cercano di uscire dalla zona retrocessione quando si recano allo Stade Louis II. Anche se questo potrebbe essere stato un compito arduo in passato, i padroni di casa hanno faticato a volte durante questa campagna. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha faticato a destreggiarsi tra impegni nazionali ed europei sin dalla prima settimana della stagione e si trova solo un punto sopra la zona retrocessione al 14° posto. Gli uomini di Nico Kovac sono stati eliminati dal turno ...

Advertising

PSGInMyBlood : RT @Montecarlonews: Ligue 1: è derby, domenica, tra Nizza e Monaco. Il Paris Saint Germain domina in campionato, ma si ferma in Champions h… - Montecarlonews : Ligue 1: è derby, domenica, tra Nizza e Monaco. Il Paris Saint Germain domina in campionato, ma si ferma in Champio… -