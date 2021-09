Advertising

annapolitova66 : RT @mediobanca: Inaugurato oggi a Milano il nuovo campo da rugby nel quartiere Baggio, nuova iniziativa del progetto #INSIEME per l’inclusi… - qn_giorno : Milano, un campo da rugby in oratorio a Baggio: 'Lo sport favorisce l'inclusione' - ClaudiaPandoro : Baggio, Milano: inaugurato il nuovo campo da rugby - AnsaLombardia : Mediobanca, Cus e Comune inaugurano terzo campo rugby. Nagel, Milano straordinaria deve esserlo per tutti | #ANSA - Giggetto69 : RT @mediobanca: Inaugurato oggi a Milano il nuovo campo da rugby nel quartiere Baggio, nuova iniziativa del progetto #INSIEME per l’inclusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano campo

IL GIORNO

Uno scontro a tutto. Salvini annuncia la sua campagna acquisti azzurra ma gli uomini del Cavaliere non ci stanno. ... Tutti in ordine sparso a Roma, ae perfino a Bruxelles. Se la Lega ..., 22 settembre 2021 - Nel quartiere Baggio diè stato inaugurato un nuovoda rugby all'oratorio di San Giovanni Bosco in via Mar Nero 10. E' la terza iniziativa che nasce nell'ambito del progetto "Insieme" per l'inclusione sociale ...Comune, Mediobanca e Cus Milano Rugby insieme per il terzo capitolo del progetto "Insieme" dedicato ai giovanissimi dei quartieri più "difficili" ...E'stato inaugurato all'interno dell'oratorio della parrocchia di San Giovanni Bosco in via Mar Nero 10 il nuovo campo da Rugby realizzato da Mediobanca in collaborazione con Cus Milano Rugby. Al tagli ...