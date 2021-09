Milano, scomparso Giacomo Sartori da cinque giorni dopo il furto di uno zaino (Di mercoledì 22 settembre 2021) È scomparso Giacomo Sartori da cinque giorni a Milano, così riporta la fonte Corriere della Sera. Il cellulare è sempre spento da venerdì ed è sparita anche la macchina aziendale. La famiglia ha dato l’allarme lunedì mattina quando il giovane non si è nemmeno presentato a lavoro. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Milano. scomparso Giacomo Sartori: si sono perse le sue tracce da venerdì sera È scomparso da cinque giorni Giacomo Sartori a Milano. Come riporta la ricostruzione del Corriere della Sera, il ragazzo aveva subito un furto venerdì sera mentre era in un’enoteca tra Porta Venezia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Èda, così riporta la fonte Corriere della Sera. Il cellulare è sempre spento da venerdì ed è sparita anche la macchina aziendale. La famiglia ha dato l’allarme lunedì mattina quando il giovane non si è nemmeno presentato a lavoro. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di: si sono perse le sue tracce da venerdì sera Èda. Come riporta la ricostruzione del Corriere della Sera, il ragazzo aveva subito unvenerdì sera mentre era in un’enoteca tra Porta Venezia ...

