Milano | nascondevano nell' appartamento hashish e una pistola | arrestati madre e figlio

(Di mercoledì 22 settembre 2021), rispettivamente di 43 anni e 20 anni, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso.

L'arresto è avvenuto nel quartiere a Nord dinella giornata di lunedì 20 settembre, eseguito dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro. Leggi anche - Tutto è iniziato nelle scorse ...La polizia ha arrestato auna donna di 43 anni e il figlio di 20 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro monitoravano la ...Arrestati madre e figlio, rispettivamente di 43 anni e 20 anni, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi in ...Milano, 22 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano una donna di 43 anni e il figlio di 20 per detenzione e spaccio di ...