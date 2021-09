Milano | giovane di 30 anni sparito dopo il furto del suo zaino Aperta pagina Facebook Missing Giacomo Sartori

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Unaper cercare un 30ennenel nulla., originario di Mel (Bellusno) è stato visto per l’ultima volta venerdì sera in un locale diin centro dove gli è stato rubato lo. Era con alcuni amici per una serataaver lavorato. Residente nel capoluogo lombardo l’uomo è un tecnico informatico che il giornoilsubito non è andato a un incontro fissato con alcuni amici e lunedì non è andato a lavorare. La famiglia, come riporta il Corriere della Sera, ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri. Amici, conoscenti e familiari sono mobilitati nella ricerca e con un post hanno chiedere di condividere il post per raccogliere informazioni o segnalazioni. ...

Il tecnico informatico di 30 anni, originario del Bellunese, non dà sue notizie né ai familiari né agli amici dalla notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre. In quella occasione il... Giacomo Sartori scomparso a Milano.