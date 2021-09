Milano Fashion Week: i nuovi nomi da tenere d’occhio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano Fashion Week 2021, nuova generazione. Non solo Marco Rambaldi, CGDS, Sunnei, nomi ormai ben noti ad un pubblico affezionato e ai professionisti del settore. La lista di stilisti giovanissimi, emergenti e talentuosi nel calendario ufficiale di camera della moda quest’anno è lunga. Alcuni sfilano per la prima volta con le collezioni primavera estate 2022, altri si sono già fatti conoscere dagli insider del settore durante le scorse stagioni, altri presenteranno con appuntamenti press dedicati. Applauditi dalla critica, ognuno con un estetica ben definita che a volte si allinea a valori come inclusività e sostenibiità, è il momento di farli conoscere al grande pubblico. Del Core Ha debuttato alla Milano Fashion Week con il suo primo defilé autunno inverno 2021/22. ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 settembre 2021)2021, nuova generazione. Non solo Marco Rambaldi, CGDS, Sunnei,ormai ben noti ad un pubblico affezionato e ai professionisti del settore. La lista di stilisti giovanissimi, emergenti e talentuosi nel calendario ufficiale di camera della moda quest’anno è lunga. Alcuni sfilano per la prima volta con le collezioni primavera estate 2022, altri si sono già fatti conoscere dagli insider del settore durante le scorse stagioni, altri presenteranno con appuntamenti press dedicati. Applauditi dalla critica, ognuno con un estetica ben definita che a volte si allinea a valori come inclusività e sostenibiità, è il momento di farli conoscere al grande pubblico. Del Core Ha debuttato allacon il suo primo defilé autunno inverno 2021/22. ...

