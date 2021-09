Milano Fashion Week, Barbie e Ken in passerella per la S/S 2022 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano Fashion Week S/S 2022, Barbie e Ken protagonisti delle sfilate di apertura con una mini capsule collection firmata dallo stilista Alessandro Enriquez. La Mattel ha affidato allo stilista Alessandro Enriquez la realizzazione di una capsule per Barbie e Ken. Il tema è quello della diversità. Presentata in occasione della settimana della moda a Milano, la mini collezione è quindi realizzata sulle celebri bambole customizzate con i look della stagione S/S 2022 del brand. Milano Fashion Week, tre Barbie e tre Ken, multietnici e con fisionomie e corporature diverse, sono immortalati in attimi di spensierata vacanza dall’artista Alberto Alicata. Verranno anche esposti in una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)S/Se Ken protagonisti delle sfilate di apertura con una mini capsule collection firmata dallo stilista Alessandro Enriquez. La Mattel ha affidato allo stilista Alessandro Enriquez la realizzazione di una capsule pere Ken. Il tema è quello della diversità. Presentata in occasione della settimana della moda a, la mini collezione è quindi realizzata sulle celebri bambole customizzate con i look della stagione S/Sdel brand., tree tre Ken, multietnici e con fisionomie e corporature diverse, sono immortalati in attimi di spensierata vacanza dall’artista Alberto Alicata. Verranno anche esposti in una ...

Advertising

martinorob : RT @SysDatSpA: La #Milano Fashion Week inizia! Al via anche le sfilate con eventi in presenza. Qui il calendario: - SysDatSpA : La #Milano Fashion Week inizia! Al via anche le sfilate con eventi in presenza. Qui il calendario:… - peppesava : RT @Ragusanews: Ghali debutta alla Fashion Week di Milano con una collezione per Benetton - Ragusanews : Ghali debutta alla Fashion Week di Milano con una collezione per Benetton - LALAZIOMIA : Milano fashion week: le hit e i calciatori più alla moda FOTO, a Verona insultati Al Bano e Sgarbi VIDEO -