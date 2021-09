Milano Fashion Week 2021, le sfilate tornano in presenza: dal doppio show di Prada al ritorno di Roberto Cavalli, ecco tutti gli eventi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le sfilate tornano in presenza e Milano riacquista quella patina glamour che solo la Settimana della Moda che aveva perso con la pandemia. Dal 21 al 27 settembre sono oltre 201 gli appuntamenti in calendario tra défilé ed eventi, per ridare linfa vitale al Fashion system dopo la lunga frenata imposta dal Covid. La Milano Fashion Week Women’s Collection animerà la città con un palinsesto di 65 sfilate, 43 in presenza e 22 digitali; 98 presentazioni (77 in presenza e 21 digitali) e 38 eventi (34 in presenza e 4 digitali) tra cui i Fashion show più attesi del momento, quelli di Giorgio Armani, Fendi, Versace e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Leinriacquista quella patina glamour che solo la Settimana della Moda che aveva perso con la pandemia. Dal 21 al 27 settembre sono oltre 201 gli appuntamenti in calendario tra défilé ed, per ridare linfa vitale alsystem dopo la lunga frenata imposta dal Covid. LaWomen’s Collection animerà la città con un palinsesto di 65, 43 ine 22 digitali; 98 presentazioni (77 ine 21 digitali) e 38(34 ine 4 digitali) tra cui ipiù attesi del momento, quelli di Giorgio Armani, Fendi, Versace e ...

