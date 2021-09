Milan-Venezia, spettatore d’eccezione a San Siro: sugli spalti c’è Perisic (FOTO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non capita tutti i giorni di vedere dei calciatori in tribuna allo stadio per assistere ad un match che non veda impegnata la propria squadra. Specialmente se si tratta di due squadre rivali. Non ha però fatto tutti questi ragionamenti il calciatore dell’Inter Ivan Perisic, sugli spalti di San Siro in occasione del match Milan-Venezia. Catturato dalle telecamere, non è passata inosservata la sua presenza tanto che l’immagine è diventata immediatamente virale. Indizio di mercato, come ipotizza qualcuno, o semplice supporto al connazionale Rebic? Di seguito la FOTO: #Perisic #Inter #MilanVenezia #nondiapositive pic.twitter.com/s3l9d4nGEY — nonleggerlo (@nonleggerlo) September 22, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non capita tutti i giorni di vedere dei calciatori in tribuna allo stadio per assistere ad un match che non veda impegnata la propria squadra. Specialmente se si tratta di due squadre rivali. Non ha però fatto tutti questi ragionamenti il calciatore dell’Inter Ivandi Sanin occasione del match. Catturato dalle telecamere, non è passata inosservata la sua presenza tanto che l’immagine è diventata immediatamente virale. Indizio di mercato, come ipotizza qualcuno, o semplice supporto al connazionale Rebic? Di seguito la: ##Inter ##nondiapositive pic.twitter.com/s3l9d4nGEY — nonleggerlo (@nonleggerlo) September 22, 2021 SportFace.

