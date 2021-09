Milan-Venezia, le probabili formazioni: novità importante in difesa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia, gara che si giocherà stasera a San Siro alle ore 20:45. Le scelte di Pioli e Zanetti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ecco ledi, gara che si giocherà stasera a San Siro alle ore 20:45. Le scelte di Pioli e Zanetti

Advertising

RealPiccinini : Vi ricordo che mercoledì è giorno di campionato. E che Milan-Venezia sarà anche su #SkySport. E che dopo c’è il Clu… - Diaboldik2 : Di Milan-Venezia ricordo il rigore sbagliato da Shevchenko con in porta Fabio Bilica (difensore) perchè il portiere… - Fefinho83 : RT @Milannews24_com: #Milan, contro il #Venezia è l'occasione per il debutto di #Pellegri ?? - marcoarrinaldi : RT @Gazzetta_it: Milan-Venezia, quando Bilica parò il rigore di Sheva in un San Siro incredulo #Bilica - Milannews24_com : #Milan, contro il #Venezia è l'occasione per il debutto di #Pellegri ?? -