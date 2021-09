Milan-Venezia | i convocati di Pioli | Giroud non recupera

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilsi prepara per il match casalingo contro ilnel primo turno infrasettimanale di Serie A ma Stefanononnessun indisponibile. Sono quindi out Oliviere Zlatan Ibrahimovic e sul fronte offensivo dovrebbe quindi toccare nuovamente ad Ante Rebic, che dopo il gol contro la Juventus, cerca il bis a San Siro. I: Portieri: Jungdal, Maignan, T?t?ru?anu. Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leão, Maldini, Pellegri, Rebi? SportFace.

Advertising

RealPiccinini : Vi ricordo che mercoledì è giorno di campionato. E che Milan-Venezia sarà anche su #SkySport. E che dopo c’è il Clu… - DiMarzio : #MilanVenezia, la probabile formazione di #Pioli - cadolucky88 : Lucky88 - Kèo AC Milan vs Venezia – 23/09/2021 – VÐQG Italia - SebastianoBald5 : @_lucapate_ Milan-Venezia Marcatori: P.Pellegri 56' - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Il CorSera titola: 'Il Milan dei grandi assenti alla trappola Venezia' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Venezia

Convocati: nella lista non c'è come previsto Olivier Giroud, presenti Kessie, Tomori e Pellegri PORTIERI Jungdal, Maignan, Tatarusanu. DIFENSORI Ballo - Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, ..., apparentemente dall'esito scontato, è invece l'evento Jolly quello sul quale viene richiesto di pronosticare il Risultato Esatto e da solo vale 350 TTS . Interessante anche la ...Secondo un report di Engel & Völkers con Nomisma si accorciano i tempi di vendita e tornano gli stranieri. Si riaffacciano anche timide richieste di investimento ...“Ha provato a stringere i denti, ma non è riuscito a rimuovere il cartello dei lavori in corso: Olivier Giroud non è pronto”. Così La Gazzetta dello Sport ricapitola le condizioni di Olivier Giroud ch ...