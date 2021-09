Milan-Venezia, esordio di Pellegri con la maglia rossonera / Serie A News (Di mercoledì 22 settembre 2021) esordio assoluto con la maglia del Milan per Pietro Pellegri. Il numero 64 è entrato al posto di uno stanco Ante Rebic Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 settembre 2021)assoluto con ladelper Pietro. Il numero 64 è entrato al posto di uno stanco Ante Rebic

Advertising

OptaPaolo : 24&166 - L'11 iniziale del Milan contro il Venezia è il più giovane schierato da una squadra in una partita di ques… - lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - SquawkaNews : Milan XI: Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. V… - KaneACMilan : RT @AntoVitiello: #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza troppi pens… - aleros_acm : RT @AntoVitiello: #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza troppi pens… -