Milan-Venezia | ecco 9 curiosità sulla partita di San Siro Serie A News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Venezia

... le partite della 5° giornata riprendono oggi con Salernitana - Verona e Spezia - Juve alle 18.30, mentre alle 20.45 saranno in campo Cagliari - Empoli e. Il 5° turno si chiude ...... che ha appena 2 punti: il pareggio contro ilè comunque stato positivo, ma adesso per la ...è davanti alla Juventus soprattutto grazie alla preziosa vittoria di domenica sul campo del, ...Tra i rossoneri, ancora fortemente rimaneggiati, sorpresa Gabbia in difesa. Nel Venezia Henry favorito su Forte in attacco ...I rossoneri vogliono riprendere a vincere dopo il k.o. di Anfield e il pari con la Juve. Tra i veneti c'è l'ex Caldara ...