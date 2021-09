Milan-Venezia 2-0, le pagelle: risposta all’Inter, la squadra di Pioli si sveglia nel finale [FOTO] (Di mercoledì 22 settembre 2021) Partita di sofferenza per il Milan contro il Venezia nel match della quinta giornata del campionato di Serie A, non è stata una gara entusiasmante per i rossoneri che però hanno conquistato tre punti preziosi per la classifica, agganciato l’Inter in testa. La squadra di Zanetti ha disputato una buona partita soprattutto in fase difensiva. Il Milan non riesce a sbloccare il risultato, il Venezia chiude bene ogni spazio e non si registrano grandi occasioni da gol, le assenze di Ibrahimovic e Giroud sono pesatissime. Fino al 69?, bella giocata di Bennacer che serve Theo Hernandez, il cross dell’esterno trova Brahim Diaz che non sbaglia. Nel finale la chiude Theo Hernandez in contropiede. Finisce 2-0. Milan-Venezia, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Partita di sofferenza per ilcontro ilnel match della quinta giornata del campionato di Serie A, non è stata una gara entusiasmante per i rossoneri che però hanno conquistato tre punti preziosi per la classifica, agganciato l’Inter in testa. Ladi Zanetti ha disputato una buona partita soprattutto in fase difensiva. Ilnon riesce a sbloccare il risultato, ilchiude bene ogni spazio e non si registrano grandi occasioni da gol, le assenze di Ibrahimovic e Giroud sono pesatissime. Fino al 69?, bella giocata di Bennacer che serve Theo Hernandez, il cross dell’esterno trova Brahim Diaz che non sbaglia. Nella chiude Theo Hernandez in contropiede. Finisce 2-0., le ...

