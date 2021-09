Milan, Tonali ha cambiato passo: ecco i numeri | VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) La crescita di Tonali, centrocampista del Milan, è sotto gli occhi di tutto: ecco il VIDEO con il confronto rispetto alla scorsa stagione Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 settembre 2021) La crescita di, centrocampista del, è sotto gli occhi di tutto:ilcon il confronto rispetto alla scorsa stagione

Advertising

ZZiliani : Ho molto criticato un anno fa #Tonali (ma anche il #Milan, che ha ridiscusso al ribasso prezzo e stipendio); oggi d… - AntoVitiello : Leggera indisposizione per #Tonali che non si sta allenando ma partirà per Liverpool #Milan #ChampionsLeague - ZZiliani : La #Juve non riesce a vincere (e nel finale rischia) contro un #Milan che fino al gol di #Rebic (il migliore con… - AdolfoSpena : @dgm1322 @salda__ Esatto. Anche se in occasione di Milan Juve si aggiunsero i casi Covid di Rebic e Krunic all'ulti… - FraLauricella : #sportmediaset @angioloradice #MilanVenezia è emergenza attacco per il #Milan. #tonali sembra in grado di fare i… -