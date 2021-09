Milan, Theo Hernandez: «Obiettivo scudetto, lavoriamo per vincerlo» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Theo Hernandez non si nasconde e al termine della partita vinta con il Venezia svela l’Obiettivo a Sky: vincere lo scudetto Theo Hernandez non si nasconde e al termine della sfida vinta con il Venezia parla di Obiettivo scudetto per il Milan a Sky. «Sapevamo che era una partita importante col Venezia, oggi il mister mi ha dato riposo ma quando sono entrato ho fatto del mio meglio. lavoriamo tutti i giorni per essere migliori, la verità è che ci troviamo meglio rispetto alla scorsa stagione L’Obiettivo è lo scudetto, lavoriamo per vincerlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)non si nasconde e al termine della partita vinta con il Venezia svela l’a Sky: vincere lonon si nasconde e al termine della sfida vinta con il Venezia parla diper ila Sky. «Sapevamo che era una partita importante col Venezia, oggi il mister mi ha dato riposo ma quando sono entrato ho fatto del mio meglio.tutti i giorni per essere migliori, la verità è che ci troviamo meglio rispetto alla scorsa stagione L’è loper». L'articolo proviene da Calcio News 24.

