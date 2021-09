Milan | Plizzari finisce sotto i ferri | tre mesi di stop per il giovane portiere rossonero

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Non arrivano buone notizie per il. IlAlessandrosarà, infatti, costretto a restare ai box per almeno tredopo essersiposto ad un intervento per una tendinopatia rotulea. Ecco il comunicato del club meneghino: “Alessandroè statoposto a intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale. L’operazione, eseguita nella clinica La Madonnina dal consulente ortopedico del club Roberto Pozzoni, alla presenza del medico sociale, Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. La prognosi è di tre”. SportFace.

Il Milan perde il calciatore per infortunio. Si è sottoposto a intervento chirurgico, come comunicato ufficialmente dal club. Il Milan perde una pedina che poteva rilevarsi molto utile per Stefano Pioli in questa stagione. Alessandro Plizzari, infatti, non sarà a disposizione per circa tre mesi.