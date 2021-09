Milan, Pioli schiera una formazione da record! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stando a quanto riportato da OptaPaolo, l’undici titolare schierato dal Milan in occasione del match casalingo contro il Venezia sarebbe il più giovane schierato in questa Serie A. L’età media dei giocatori in campo risponde a 26 anni e 166 giorni. Di seguito le scelte di Pioli: Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim, Leao; Rebic. LEGGI ANCHE: Cagliari-Empoli: le formazioni ufficiali. La scelta di Mazzarri su Pavoletti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stando a quanto riportato da OptaPaolo, l’undici titolareto dalin occasione del match casalingo contro il Venezia sarebbe il più giovaneto in questa Serie A. L’età media dei giocatori in campo risponde a 26 anni e 166 giorni. Di seguito le scelte di(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim, Leao; Rebic. LEGGI ANCHE: Cagliari-Empoli: le formazioni ufficiali. La scelta di Mazzarri su Pavoletti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

