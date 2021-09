Milan, è ufficiale: il portiere si opera, stop di tre mesi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nuovo problema per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero perde il portiere Plizzari per un lungo infortunio. Il Milan di Stefano Pioli continua a vincere e convincere e nonostante addii importanti, come quelli di Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, la squadra rossonera continua a vincere esprimendo un ottimo gioco e un’ottima qualità tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nuovo problema per ildi Stefano Pioli. Il club rossonero perde ilPlizzari per un lungo infortunio. Ildi Stefano Pioli continua a vincere e convincere e nonostante addii importanti, come quelli di Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, la squadra rossonera continua a vincere esprimendo un ottimo gioco e un’ottima qualità tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

notizie_milan : Ufficiale: Enrico Preziosi cede il Genoa dopo 18 anni! - milansette : AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: intervento chirurgico per Plizzari, out tre mesi #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Milan, grande feeling con le porte invioltate: i numeri delle ultime sfide di campionato: Come riportato dal sito u… - calciomercatoit : ?? #Milan, tegola per #Pioli: #Plizzari si è sottoposto a intervento chirurgico. Sarà ai box per tre mesi - notizie_milan : Milan, comunicato ufficiale: intervento chirurgico per Plizzari -