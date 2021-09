Milan | dopo 7 anni sfiora l’impresa alla prima di Champions | ma non basta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Hanno dominato la scena europea per, e nella classifica dei club che hanno vinto piùLeague sono al secondo posto: i diavoli delsono tornati nell’Olimpo europeo e sono andati vicinissimi a un’incredibile vittoria. 7 sono levinte dai rossoneri nel corso della loro storia (solo il Real Madrid ha fatto meglio, con 13 coppe dalle grandi orecchie) e 7 sono anche glidi digiuno: per 7 lunghe stagioni, infatti, ilnon è riuscito a qualificarsicompetizione più prestigiosa d’Europa. L’ultima partita risaliva al 2014, e più precisamente all’11 marzo, contro l’Atletico Madrid. 2745 giorni, ilfa sognare I tifosi non aspettavano altro: i rossoneri sono tornati in ...

MILANO - Alessandro Plizzari , terzo portiere del, sarà costretto ad un lugo stopl'operazione subìta per risolvere " una tendinopatia rotulea bilaterale ", come spiega una nota ufficiale del club rossonero. Il portiere classe 2000 " è ...È ancora crisi infortuni per ilche oggi sfiderà a San Siro il Venezia, in palio punti importanti per la lotta alla vetta.il pari ottenuto all'Allianz Stadium, Pioli è costretto a rivedere gli undici titolari. In porta ...Oltre alla grana legata al rinnovo di Frank Kessie che non è ancora arrivato viste le richieste alte dell'entourage del Presidente, i rossoneri stanno valutando anche il possibile sostituto di Zlatan ...Stefano Pioli è costretto a fare a mano di otto calciatori, nella sfida odierna di campionato contro il Venezia di Paolo Zanetti.