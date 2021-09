Meteo: mercoledì tra sole e qualche acquazzone. Ecco le regioni coinvolte (Di mercoledì 22 settembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’anticiclone cerca nuovamente di rinforzare ed instaurarsi sull’Europa centro-occidentale, anche se non riuscirà ad essere abbastanza esteso e compatto da permettere condizioni di stabilità diffusa fin sull’Italia. Dovrà infatti fare i conti martedì con infiltrazioni di correnti settentrionali in scorrimento lungo il suo fianco destro che raggiungeranno le nostre regioni adriatiche, attivando locali condizioni di instabilità. Ne sono testimonianza i temporali anche forti che si sono avuti nella notte sulla Romagna e che in avvio di giornata si sono trasferiti al largo delle Marche, destinati poi a portarsi fin sul basso Adriatico sempre più attenuati. Da metà settimana l’anticiclone si insedierà con maggior decisione sul Mediterraneo centrale, favorendo tempo stabile sui settori peninsulari e lasciandosi scappare ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’anticiclone cerca nuovamente di rinforzare ed instaurarsi sull’Europa centro-occidentale, anche se non riuscirà ad essere abbastanza esteso e compatto da permettere condizioni di stabilità diffusa fin sull’Italia. Dovrà infatti fare i conti martedì con infiltrazioni di correnti settentrionali in scorrimento lungo il suo fianco destro che raggiungeranno le nostreadriatiche, attivando locali condizioni di instabilità. Ne sono testimonianza i temporali anche forti che si sono avuti nella notte sulla Romagna e che in avvio di giornata si sono trasferiti al largo delle Marche, destinati poi a portarsi fin sul basso Adriatico sempre più attenuati. Da metà settimana l’anticiclone si insedierà con maggior decisione sul Mediterraneo centrale, favorendo tempo stabile sui settori peninsulari e lasciandosi scappare ...

