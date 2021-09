Meteo 22 settembre: allerta meteo mercoledì, ecco le regioni a rischio (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla a causa del meteo di oggi, mercoledì 22 settembre. Previsto maltempo soprattuto al Sud. Il bollettino di criticità pubblicato sul sito della Protezione civile. Questo mercoledì di settembre trascorrerà all’insegna del maltempo su Calabria e Sicilia e che continuerà anche nei prossimi giorni. Sulla base delle previsioni e gli studi degli esperti, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse sul sito ufficiale del Dipartimento e il suo profilo Twtitter (@DPCgov): #allertaGIALLA mercoledì #22settembre su settori di Sicilia e Calabria. Consulta il bollettino per conoscere le zone ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Protezione civile ha emesso un avviso digialla a causa deldi oggi,22. Previsto maltempo soprattuto al Sud. Il bollettino di criticità pubblicato sul sito della Protezione civile. Questoditrascorrerà all’insegna del maltempo su Calabria e Sicilia e che continuerà anche nei prossimi giorni. Sulla base delle previsioni e gli studi degli esperti, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse sul sito ufficiale del Dipartimento e il suo profilo Twtitter (@DPCgov): #GIALLA#22su settori di Sicilia e Calabria. Consulta il bollettino per conoscere le zone ...

