Metal Gear Solid 2 | Hideo Kojima voleva Hans Zimmer per le musiche

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In una recente intervista,e la producer Rika Muranaka hanno svelato i retroscena sullo sviluppo di2: Sons of Liberty, in particolare sullo sviluppo della colonna sonora. Inizialmente lo studio di sviluppo aveva pensato di offrire il lavoro al celebre compositore, dato che a quel tempo avevano un budget molto alto. Muranaka a tal proposito ricorda: "Siamo andati alla Media Ventures (ora conosciuta come Remote Control Productions), che è lo studio di. Inizialmentemo prendere, ma lui diceva 'No, non posso farlo per quel tipo di denaro'. E' così costoso, è assurdo". A questo punto, è stato contattato il compositore ...

Metal Gear Solid 3 Snake Eater è tra i capitoli del franchise Konami più amati in assoluto, nonché uno degli episodi più importanti della serie nella sua interezza. Al momento, dopo il quinto capitolo ...In una recente intervista, Hideo Kojima e la producer Rika Muranaka hanno svelato i retroscena sullo sviluppo di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, in particolare sullo sviluppo della colonna sonora ...In una particolare sequenza di Metal Gear Solid 3 Snake Eater sarebbe visibile uno scheletro appartenente a uno dei personaggi del gioco.