Metà della Lega assente al voto finale per il decreto Green pass bis. Salvini: «No vax? Ogni idea è rispettata» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto legge sul Green pass bis è passato alla Camera. Il decreto, presentato nei mesi scorsi, era noto anche come decreto Scuola e Trasporti. Nel testo del documento ci sono le misure relative alla riapertura delle scuole in presenza e altre norme relative ai mezzi di trasporto. La scadenza per convertire in legge questo decreto è il 5 ottobre. Prima però è necessaria l’approvazione del Senato. I voti favorevoli sono stati 335, i No 51 e gli astenuti sono stati 3. Nei dati della votazione spiccano quelli della Lega. Metà dei deputati era assente per il voto finale. Solo 69 deputati su 132 erano alla Camera al momento della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Illegge sulbis èato alla Camera. Il, presentato nei mesi scorsi, era noto anche comeScuola e Trasporti. Nel testo del documento ci sono le misure relative alla riapertura delle scuole in presenza e altre norme relative ai mezzi di trasporto. La scadenza per convertire in legge questoè il 5 ottobre. Prima però è necessaria l’approvazione del Senato. I voti favorevoli sono stati 335, i No 51 e gli astenuti sono stati 3. Nei dativotazione spiccano quellidei deputati eraper il. Solo 69 deputati su 132 erano alla Camera al momento...

Advertising

repubblica : Green Pass, più della metà della Lega non vota il decreto bis. Salvini: 'I nostri parlamentari sono liberi'. E scon… - marcotravaglio : OTTIMISMO OBBLIGATORIO A metà luglio, appena Carlo Fuortes fu nominato ad della Rai, fu salutato con tappeti di sal… - riccardomagi : In soli 3 giorni abbiamo raccolto oltre 330.000 firme, più della metà di quelle necessarie. Un grazie di cuore a tu… - xjsekhmet : RT @allonsygiu: A me questa cosa che se non parla Fedez i politici stanno muti mi sta tremendamente sul cazz0. Ho visto che ieri Ermal Meta… - Z93L91 : @sunflower_sof però a milano siete quante persone? AAAAAAH a roma saremo tipo la metà della metà. e poi io preferis… -