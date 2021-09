Meeting FED, per gli analisti la decisione sul tapering sarà ancora rinviata (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – La due giorni di riunioni della Federal Reserve – che si concluderà questa sera con l’annuncio sui tassi e la conferenza stampa di Jerome Powell – non dovrebbe riservare sorprese per quanto riguarda il tapering, ovvero il graduale rallentamento degli acquisti di asset su larga scala. Sostanziamene, i possibili scenari sono tre: nessun riferimento a un inizio del tapering a fine 2021; riferimento a inizio del tapering entro fine 2021, ma senza fornire precise indicazioni (e quindi implicitamente una partenza a dicembre); annuncio dell’inizio della riduzione degli stimoli monetari a novembre. Gli analisti sembrano concordi nell’aspettarsi una FED prudente e un rinvio di indicazioni più precise alle riunioni di fine anno. C’è chi crede che questo incontro della FED sia “probabilmente un non-evento“. Lo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – La due giorni di riunioni della Federal Reserve – che si concluderà questa sera con l’annuncio sui tassi e la conferenza stampa di Jerome Powell – non dovrebbe riservare sorprese per quanto riguarda il, ovvero il graduale rallentamento degli acquisti di asset su larga scala. Sostanziamene, i possibili scenari sono tre: nessun riferimento a un inizio dela fine 2021; riferimento a inizio delentro fine 2021, ma senza fornire precise indicazioni (e quindi implicitamente una partenza a dicembre); annuncio dell’inizio della riduzione degli stimoli monetari a novembre. Glisembrano concordi nell’aspettarsi una FED prudente e un rinvio di indicazioni più precise alle riunioni di fine anno. C’è chi crede che questo incontro della FED sia “probabilmente un non-evento“. Lo ...

