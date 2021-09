Mazzarri: "Con il Napoli dobbiamo giocare meglio, sappiamo quanto è forte!" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel post partita di Cagliari-Empoli, durante la trasmissione 'Zona Gol', in onda su DAZN, è intervenuto Walter Mazzarri, allenatore dei sardi. L'ex allenatore del Napoli ha commentato la sconfitta per 2-0 con i toscani, e la prossima sfida contro la sua ex squadra. Di seguito le sue parole: "Intanto c’è da lavorare tanto, ma giocando ogni tre giorni diventa difficile. Sono venuto per rispetto vostro, c’è da fare tanto e i ragazzi vanno sostenuti. Mi dispiace soprattutto per il pubblico che è venuto a Roma a vedere una grande partita, c’hanno fatto sentire valore tutta la partita ma non siamo stati gli stessi". "Lì ho visti tutti affranti i ragazzi. Uscivamo tardi sui portatori, avevamo un giro palla lento. Merito all’Empoli, che sapevamo fosse una squadra che fuori casa può mettere in difficoltà, l'ha fatto con noi ma anche con la Juve". "È ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel post partita di Cagliari-Empoli, durante la trasmissione 'Zona Gol', in onda su DAZN, è intervenuto Walter, allenatore dei sardi. L'ex allenatore delha commentato la sconfitta per 2-0 con i toscani, e la prossima sfida contro la sua ex squadra. Di seguito le sue parole: "Intanto c’è da lavorare tanto, ma giocando ogni tre giorni diventa difficile. Sono venuto per rispetto vostro, c’è da fare tanto e i ragazzi vanno sostenuti. Mi dispiace soprattutto per il pubblico che è venuto a Roma a vedere una grande partita, c’hanno fatto sentire valore tutta la partita ma non siamo stati gli stessi". "Lì ho visti tutti affranti i ragazzi. Uscivamo tardi sui portatori, avevamo un giro palla lento. Merito all’Empoli, che sapevamo fosse una squadra che fuori casa può mettere in difficoltà, l'ha fatto con noi ma anche con la Juve". "È ...

